В Волгоградской области 5 мая объявлена повторная беспилотная опасность

5 мая в Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность. Тревожные оповещения начали поступать на мобильные телефоны жителей и гостей региона во второй половине дня.

— Экстренная информация РСЧС: «Беспилотная опасность» на территории Волгоградской области. Объявлена в 12:55 05.05.2026. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны! Номер вызова экстренных оперативных служб 112, — говорится в сообщении МЧС России.

Напомним, всего четыре часа назад в регионе был отменен предыдущий режим угрозы атаки БПЛА. Он действовал на протяжении 18 часов. Кроме того, в этот период Минобороны трижды сообщало об отражении налётов дронов.

