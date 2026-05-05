Певице Ирине Салтыковой исполнилось 60 лет

В начале нулевых Ирина Салтыкова встречалась с хоккеистом Павлом Буре, однако до свадьбы дело не дошло. Позже певица призналась, что изначально скептически относилась к этим отношениям: «Во-первых, он младше меня. Это уже меня настораживало и мне не нравилось. Я понимала, как это скажется на дальнейшей жизни. Во-вторых, он очень любил женщин. В-третьих, он меня особенно и не звал замуж, а в-четвертых, я бы и не вышла за него. Мне не нужен известный человек, и у него была проблема, как и у Салтыкова».