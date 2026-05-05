Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Нижегородской области рассмотрит уголовное дело мордовского судьи

Уголовное дело в отношении судьи Краснослободского райсуда Мордовии, обвиняемого по ч.1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора), поступило в Починковский районный суд Нижегородской области. Дата заседания еще не назначена, сообщили в Нижегородском областном суде.

Источник: Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении судьи Краснослободского райсуда Мордовии, обвиняемого по ч.1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора), поступило в Починковский районный суд Нижегородской области. Дата заседания еще не назначена, сообщили в Нижегородском областном суде.

Судье инкриминируют назначение наказания ниже низшего предела гражданину, которого судили по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека и совершенное нетрезвым водителем). Как полагает следствие, судья незаконно применил положения ст. 64 УК РФ и назначил подсудимому два года колонии-поселения, «руководствуясь не законом, а личной просьбой других представителей судейского сообщества».