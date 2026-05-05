Суд в Нижегородской области рассмотрит уголовное дело мордовского судьи

Судье инкриминируют назначение наказания ниже низшего предела гражданину, которого судили по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека и совершенное нетрезвым водителем). Как полагает следствие, судья незаконно применил положения ст. 64 УК РФ и назначил подсудимому два года колонии-поселения, «руководствуясь не законом, а личной просьбой других представителей судейского сообщества».