Тренеры «Арсенала» и «Ротора» поделились впечатлениями от матча

После очень боевого матча 32‑го тура Первой лиги чемпионата России по футболу, который завершился вничью 2:2, главные тренеры команд высказали своё мнение о событиях на футбольном поле. Хотя итоговый результат устроил не всех, обе стороны отметили характер и самоотдачу игроков.

Дмитрий Парфёнов, главный тренер «Ротора» остался не совсем доволен результатом.

Тренер волгоградцев признал, что команда упустила возможность добиться большего:

— Хорошая, боевая игра. Пропустили простые мячи — имею в виду второй мяч, пришлось отыгрываться. В первом тайме мы контролировали игру, надо было на перерыв уходить со счётом 1:0, но пропустили необязательный. Но в том, что у команды есть характер, не было сомнений.

Парфёнов также добавил:

— Второй тайм получился интересным для болельщиков, давление оказывала то одна, то другая команда. На изменения в игре повлиял пропущенный в раздевалку гол, там надо было активнее встречать подающего игрока.

Таким образом, тренер «Ротора» дал понять, что его команда могла выиграть, но допустила ошибки в ключевые моменты.

Дмитрий Гунько, главный тренер «Арсенала» хоть и не рад ничьей, всё-таки остался доволен игрой команды.

Наставник туляков признал, что ничья — не тот результат, к которому стремилась команда, но оценил матч как неплохой по качеству:

— На мой взгляд, был неплохой по качеству матч. В турнирной таблице мы находимся в той части, где не хотели и не планировали быть. Мотивация и уровень самоотдачи у ребят был на очень хорошем уровне. Но опять эти пресловутые последние минуты…

Гунько рассказал о выбранной тактике и ходе игры:

— Хотели сегодня играть в смелый футбол. Первый отрезок провели надёжно, но ошиблись при построении атаки. Наш план был доставлять мяч низом, что в большинстве моментов получалось.

Он также отметил силовое давление со стороны «Ротора», с которым команда в целом справилась:

— «Ротор» оказывал силовое давление, но с верховыми дуэлями и подборами мы, в принципе, справлялись. У «Ротора» не было моментов, из «песочной ямы» левой ногой пробил Алиев в ближний угол и это решило исход матча в сторону ничьей.

Тренер прокомментировал дисциплинарные моменты и замену Гулиева:

— За необязательные жёлтые карточки у нас предусмотрены штрафы — это часть нашей внутренней политики. Гулиев допустил достаточно грубый фол, получил справедливую карточку, поэтому мы заменили его на Раздорских.

В завершение Гунько развеял слухи о недостаточной мотивации команды и объяснил сложности кадровым дефицитом:

— Не согласен с мнением, что «Арсенал» выходит недонастроенным на какие‑то матчи. У нас другая проблема — нас преследуют травмы, из‑за чего выпало много футболистов. Из‑за этого некоторым игрокам приходится закрывать сразу несколько позиций.

Несмотря на упущенную победу в концовке, Дмитрий Гунько остался в целом доволен игрой своей команды — он отметил высокий уровень самоотдачи и реализацию тактического плана на большую часть матча.

Александр Веселовский.

Фото: СК Ротор.