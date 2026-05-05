Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти подтвердили туберкулез у двоих учеников школы в Ростове

Донские власти рассказали о мерах, принятых в связи с выявлением туберкулеза в школе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Туберкулез у двух учеников выявили в школе № 61 Ростова-на-Дону во время планового обследования. Эту информацию сегоднея, 5 мая, подтвердили донские власти.

— В феврале-марте 2026 года проводилось обследование методом Диаскинтеста. Были выявлены двое учеников с инфильтративным туберкулезом легких, у них отсутствовало бактериовыделение, и это исключало риск заражения окружающих. Оба ребенка госпитализированы для лечения, — рассказали в пресс-центре донского правительства.

17 апреля в образовательном учреждении, а также по месту жительства заболевших ребят провели заключительную дезинфекию. Все контактные лица прошли обследование, новых случаев не фиксировали, подчеркнули в официальном комментарии.

Ситуация на контроле минздрава Ростовской области. Специалисты приняли все возможные меры для исключения распространения инфекции. Школа работает в штатном режиме.

— Риска для здоровья учащихся и сотрудников школы нет, — подчеркнули власти Ростовской области.

Напомним, ситуацию прокомментировали после сообщения под постом губернатора Юрия Слюсаря. Мать учашихся в школе ребят попросила прояснить ситуацию, так как родители волнуются за здоровье своих детей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше