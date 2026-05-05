Народные приметы на 6 мая: чего нельзя делать в день Георгия Победоносца?

Зачем наши предки валялись на траве, отказывали детям в сладостях и надевали обновки?

Источник: Живем в Нижнем

В шестой день мая православные вспоминают великомученика Георгия Победоносца, в народном календаре дата названа в его честь.

На Руси 6 мая было принято валяться на траве, угощать пастухов и опасаться бородачей с черными глазами. Какие еще традиции, порядки и запреты были в чести у наших пращуров, расскажем сегодня.

Народные приметы на 6 мая: что нельзя делать.

В день Георгия Победоносца в деревнях было распространено мнение, что женщина, решившая укоротить волосы, вскоре захворает. Посему им запрещалось менять прически 6 мая.

Чтобы не лишиться здоровья, говорили на Руси, не следует стирать белье и особенно развешивать вещи на улице. Якобы ветер может «выдуть» из них силу.

Не разрешалось в старину вязать, ткать и шить. Рукодельницам предрекали неудачи в личной жизни, если они рискнут нарушить это предписание.

Поговаривали, что детям ни в коем случае не стоит давать сладости — наивными вырастут и доверчивыми. Всяк будет рад их обмануть.

Кстати, чтобы не пострадать от чужой лжи, 6 мая не рекомендуется принимать подарки без повода. То же касается и угощений.

Если верите в приметы, никому ничего не одалживайте. Речь идет не только о деньгах, но и о хлебе-соли. Якобы из-за этого можно лишиться своего благосостояния.

Торговцам в этот день не советовали продавать товар без скидок и завышать цены. Считалось, что такая жадность станет причиной неудач на целый год.

Ни за что не сквернословьте, коли планируете трудиться в огороде. Наши предки предупреждали: любители крепкого словца рискуют не дождаться урожая.

Постарайтесь ни с кем не конфликтовать, чтобы до конца лета от одиночества не маяться. Если вдруг всерьез рассоритесь с близким другом, он станет вашим врагом. Во всяком случае, так говорили на Руси.

Народные приметы на 6 мая: что можно делать.

В старину бытовало поверье, что в день Георгия Победоносца целебные свойства приобретает роса. Ранним утром наши пращуры выходили из дома, чтобы поваляться на траве. Они не сомневались: так можно укрепить здоровье и набраться сил.

Традиционным блюдом этой даты в давние времена считались лепешки. Готовили их с избытком. Хозяюшки считали своим долгом не только накормить родных свежей выпечкой, но и порадовать соседскую детвору.

6 мая, согласно бытовавшим на Руси поверьям, нужно рассчитаться с долгами. Если расплатиться со всеми кредиторами, то проблем с деньгами целый год не будет.

В день Георгия Победоносца наши предки чествовали пастухов. Их угощали и готовили для них презенты.

Удача будет сопутствовать тем, кто пробует себя в новой профессии или начинает обучаться какому-то ремеслу. Повезет и одиноким людям в поисках пары. В стародавние времена считалось, что знакомиться с противоположным полом можно на улице, но не на базаре, а то вторая половинка изменять будет. Мудрецы на Руси советовали опасаться девушек с рыжими волосами: 6 мая они могут обмануть, а также мужчин низкого роста с черной бородой и черными глазами — под личиной такого кавалера якобы может скрываться нечисть.

Наши пращуры в этот день ходили в храмы, работали, помогали друг другу и старались повидаться с родней. Охота и рыбалка 6 мая считались нежелательными занятиями.

Если на 6 мая у вас планируется важная встреча или собеседование, наденьте что-то новое. В давние времена старцы обещали тем, кто выйдет из дома в обновке, симпатии и доверие окружающих.

Народные приметы о погоде на 6 мая.

Если на улице разогрело, через неделю похолодает, но заморозков не будет до конца осени.

Теплая и звездная ночь — добрый знак. Урожай овса и льна в этом году приятно удивит.

За окошком туман? На днях придет летнее тепло.

Сильный дождь с утра 6 мая — предвестник «мокрого» лета.

Именинники 6 мая.

В этот день именины отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерия, Георгий и Лазарь.