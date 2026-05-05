Народные приметы на 6 мая: чего нельзя делать в день Георгия Победоносца?

Удача будет сопутствовать тем, кто пробует себя в новой профессии или начинает обучаться какому-то ремеслу. Повезет и одиноким людям в поисках пары. В стародавние времена считалось, что знакомиться с противоположным полом можно на улице, но не на базаре, а то вторая половинка изменять будет. Мудрецы на Руси советовали опасаться девушек с рыжими волосами: 6 мая они могут обмануть, а также мужчин низкого роста с черной бородой и черными глазами — под личиной такого кавалера якобы может скрываться нечисть.