Жил в степи с волками. Кем был Мартирос Сарьян, чьи полотна знает весь мир

«Такие люди, как Сарьян, рождаются нечасто. Это был великий дар свыше. И большое счастье, что этот человек был тесно связан с нашим донским краем», — восхищённо говорит в разговоре с rostov.aif.ru известный краевед Георгий Багдыков.
54 года назад, 5 мая 1972 года, не стало художника Мартироса Сарьяна. Сердце 92-летнего уроженца Нахичевани перестало биться в столице Армении. Но его творчество знают и ценят во всём мире. До того, как стать выдающимся «мастером цвета», чьи полотна купила Третьяковская галерея, он успел пожить в степи под открытым небом. А ещё всю жизнь писал портреты жены, которая стала для него музой и воплощением женской красоты. Подробнее о жизни и творчестве мастера — в материале rostov.aif.ru.
От волков спасал верный пёс.
Художник родился в 1880 году в многодетной семье, которая жила в те годы в хуторе недалеко от Нахичевани-на-Дону. Глава семьи Саркис Сарьян изготавливал ветряные мельницы, а позже занимался овцеводством и земледелием на хуторе. А его супруга Устианэ Сарьян (в девичестве Чилингирян) занималась воспитанием девяти детей.
Сначала отец будущего творца Саркис жил со своим братом, их отношения разладились. Тогда Саркис взял жену и детей и перевез их в голую степь, где по ночам рыскали волчьи стаи. От хищников семью защищал сторожевой пёс. Позже Мартирос вместе со старшим братом вернулся в Новую Нахичевань.
Он с детства интересовался живописью, причём не просто хорошо рисовал, а уже в юные годы привлёк внимание многих своим творчеством. Первые иллюстрации, сделанные будущим мастером, появились в почтовой конторе, где он начинал работать. Писал Мартирос её посетителей. Однажды юноша изобразил колоритного казака, а тот стал сильно возмущаться, потому Сарьян поспешил уволиться с почты. Тогда он и решил полностью посвятить себя живописи.
В Нахичевани Сарьян подружился с художником Амаяком Арцатбаняном, беря у него уроки. Вспоминая те годы, художник рассказывал, как они поехали в казачью станицу Каменскую на пленэр. Рисовали на берегу реки. Сарьян написал лодку, отражавшуюся в воде. Художников окружили местные мальчишки. Мартирос решил набросать портрет одного из них. Ребята страшно перепугались, решив, что к ним в станицу пожаловали цыгане-колдуны. На возмущённые возгласы мальчишек прибежали казаки и разъярённые мамы. Пришлось объяснять местным, что нет никакого колдовства. Потом появились полицейские, и Арцатбанян предъявил документ, разрешавший студенту училища Мартиросу Сарьяну заниматься рисованием. После этого все споры и волнения улеглись.
Позже молодой художник стал учиться в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, проходил стажировку в мастерских Валентина Серова и Константина Коровина. В тот период он испытал на себе влияние академической школы. Кроме того, на формирование уникального стиля Сарьяна, сочетающего яркие краски и символизм, повлияла живопись европейских мастеров Поля Гогена и Анри Матисса.
После окончания художественного училища Мартирос путешествовал по странам Ближнего Востока. Эти поездки обогатили его визуальный опыт, и помогли раскрыть свободу красок и цвета после нескольких лет строгой академичности в учебном заведении.
Превратил шок в цвет.
В 1910 году Государственная Третьяковская галерея приобрела несколько картин Мартироса Сарьяна. Сегодня в коллекции учреждения насчитывается около 67 работ кисти донского творца.
Сарьян постоянно экспериментировал, перепробовав немало жанров. В какой-то момент он остановился на портретах и натюрмортах. Стал акцентировать внимание не только на цвете, но и на эмоциональной нагрузке своих картин.
Его полотна отличаются яркостью. Некоторые исследователи связывают это с потрясением, которое мастеру кисти однажды пришлось перенести. В 1915 году успешный московский художник Мартирос Сарьян бросил мастерскую и уехал в Эчмиадзин, чтобы помочь десяткам тысяч армян, спасавшихся от геноцида. Столкновение с голодом и эпидемиями привело его к нервному срыву: друзья были вынуждены увезти его в Тифлис. Шокированный увиденым, художник долго молчал.
Позже Сарьян всё же вернулся к кисти с натюрмортом. Он дал себе обет: никогда не напоминать людям пережитый ужас. Вместо трагедии он выбрал яркие цвета, сделав этот принцип непреложным правилом своего творчества.
Спустя годы полотна Мартироса Сарьяна стали экспонироваться на выставках в Венеции и Париже, где их высоко оценили европейцы за загадочную восточную самобытность.
В 1916 году в Тифлисе Сарьян женился на дочери армянского писателя Газароса (Лазаря) Агаяна — Лусик Агаян. На протяжении всей жизни он писал её портреты: графические и живописные работы, от первых акварелей ещё юной Лусик до портретов зрелой любимой женщины. Она изображалась читающей, спящей, хлопочущей по хозяйству, говорящей по телефону и даже стирающей.
Очень любил Нахичевань.
После Октябрьской революции художник создал Армянский краеведческий музей, став первым директором Армянского краевого художественного музея в Ростове-на-Дону.
В тридцатые годы минувшего столетия Сарьян оформил спектакль Ростовского театра драмы имени Максима Горького «Тигран», поставленный по пьесе нахичеванского драматурга Фёдора Готьяна.
А ещё он сыграл огромную роль в спасении армянского монастыря Сурб Хач. Именно известный во всём мире художник стоял у истоков создания музея русско-армянской дружбы в 1972 году.
Как вспоминает Георгий Багдыков, из рассказов своего отца, заслуженного врача России и краеведа Минаса Багдыкова, он хорошо знает как любил Мартирос ростовскую Нахичевань. В те годы Багдыковы нередко бывали в столице Армении. Там жил их родственник — известный армянский поэт Людвиг Дурян, который был в хороших отношениях с Сарьяном.
«Как-то дядя Людвиг встретился с моими родителями и со старшим братом Тиграном с Мартиросом Сергеевичем. Сарьян любил детей, а поэтому с большим интересом стал беседовать с моим маленьким братом. И когда Мартирос спросил у него, где тот живёт, то Тигран бесхитростно ответил, что живёт в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. В ответ Мартирос Сергеевич улыбнулся и сказал: “А я жил в Нахичевани. Почему Пролетарский? У вас что — есть Капиталистический район?”, — с улыбкой поведал rostov.aif.ru Георгий Багдыков.
По словам донского краеведа, художник, как и многие донские армяне, очень хотел, чтобы Пролетарскому району Ростова вернули его историческое имя. Сегодня многие ростовчане по-прежнему называют этот район Нахичеванью.
Творчество Мартироса Сарьяна — не просто живопись, а целая вселенная, наполненная светом, цветом, гармонией и душевным покоем.