9 мая в Волгограде пройдет велопробег ко Дню Победы

Также горожане могут поучаствовать в эстафете.

Источник: Комсомольская правда

В День Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде пройдет велопробег «Поколению победителей посвящается». Трасса пройдет по Нулевой продольной магистрали. Стартуют участники 9 мая 2026 года в 11.30 от Мамаева кургана.

Как сообщили в мэрии, поучаствовать в праздничном велопробеге 9 мая в Волгограде может любой желающий от 14 лет и старше. Главное условие — наличие своего велосипеда и защитного шлема.

Сбор и регистрация участников велопробега начнутся 9 мая 2026 года в 11.00 на нижней части парковки у ВГАФКа на проспекте Ленина, 78д. Стартуют велосипедисты в 11.30. Маршрут пройдет от поворота на Нулевую продольную до мемориала бронекатер БК-31.

Чуть позже на Нижней террасе центральной набережной пройдет традиционная эстафета. Начало 9 мая в 14.00. Учтите, что в Волгограде 7−9 мая ввели запрет на детские коляски, животных и рюкзаки.

