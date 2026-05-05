Минтербез Прикамья прокомментировал ограничения мобильного интернета

Ограничения мобильного интернета прокомментиррвали сайту perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Как пояснили в ведомстве, решение о приостановке мобильной связи и интернета в регионах принимается не на местном уровне, а на федеральном.
«Вопрос приостановки и восстановления мобильной связи не относится к компетенции региональных органов власти и правоохранительных структур», — подчеркнули в Минтербезе сайту perm.aif.ru.
Такие решения принимаются на основании требования ФСБ России в соответствии с Указом Президента № 33-ФЗ от 20 февраля 2026 года. Закон обязывает операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ в случаях, установленных законодательством.
При этом важно подчеркнуть, что оператор не несёт ответственности за неисполнение обязательств по договору, если это связано с выполнением требований органов безопасности.
Напомним, ранее в Министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали, можно ли по звуку сирены определить вид угрозы.