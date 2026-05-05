Кем был Мартирос Сарьян, чьи полотна знает весь мир

В Нахичевани Сарьян подружился с художником Амаяком Арцатбаняном, беря у него уроки. Вспоминая те годы, художник рассказывал, как они поехали в казачью станицу Каменскую на пленэр. Рисовали на берегу реки. Сарьян написал лодку, отражавшуюся в воде. Художников окружили местные мальчишки. Мартирос решил набросать портрет одного из них. Ребята страшно перепугались, решив, что к ним в станицу пожаловали цыгане-колдуны. На возмущённые возгласы мальчишек прибежали казаки и разъярённые мамы. Пришлось объяснять местным, что нет никакого колдовства. Потом появились полицейские, и Арцатбанян предъявил документ, разрешавший студенту училища Мартиросу Сарьяну заниматься рисованием. После этого все споры и волнения улеглись.