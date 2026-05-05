Как школьники используют нейросети. Исследование

Среди школьников в возрасте от 12 до 17 лет 71% детей используют нейросети, 40% из них делают это каждый или почти каждый день. По 2−4 раза в неделю к ИИ обращаются еще 37%, показало исследование «Лаборатории Касперского».
Чаще всего нейросети используют для учебы (77%) и поиска информации (62%). Больше половины (53%) тех, кто использует ИИ для учебы, полностью доверяют ему выполнение домашнего задания. Сделанные уроки с его помощью проверяет каждый пятый ребенок, а 7% обращаются к нейросетям прямо в школе.
Среди детей, использующих нейросети для выполнения школьных заданий, 69% рассказывают об этом взрослым. Чаще это делают девочки, а не мальчики (75% против 64%).
Главными причинами для утаивания использования ИИ от родителей называют нежелание, чтобы они думали, что ребенок не может справиться самостоятельно (52%) или что школьник всегда пользуется нейросетями (43%).
Школьники и родители называют главным преимуществом ИИ — освоение новых технологий (58% взрослых и 48% детей). Другим плюсом 38% школьников и 42% родителей считают возможность получить разные варианты объяснения материала. Увеличение скорости выполнения домашнего задания называют 47% детей и 23% взрослых. Еще 32% школьников привлекает снижение нагрузки, в то время как 25% родителей отмечают, что нейросети могут предлагать дополнительные задания для закрепления.
«Важно помочь ребенку научиться пользоваться нейросетями так, чтобы тот не перекладывал на них решение всех задач, а умел с их помощью более глубоко погружаться в ту или иную тему. Использовал их, чтобы вопрос за вопросом разобраться в какой-либо задаче. При этом понимал, что результат нужно будет перепроверить в надежном источнике или обсудить, например, с учителем. А чтобы понимать, где ИИ может быть действительно полезен, осваивать новые технологии нужно и родителям», — объяснил руководитель направления детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.
Опрос был проведен в 2026 году в России среди родителей и детей в возрасте от шести до 17 лет. Всего в исследовании приняли участие 1157 человек.
Почему люди боятся ИИ
Исследование компании Anthropic среди более чем 80 тыс. пользователей своего чат-бота Claude в 159 странах показало, что наибольшее опасение среди респондентов вызывает склонность ИИ к совершению ошибок. Так ответили 27% опрошенных.
Пользователи объяснили, что устранение галлюцинаций ИИ отнимает много времени. Кроме того, без достаточного контроля со стороны человека те могут существенно повлиять на результаты работы.
Угрозу потерять работу из-за нейросетей выделили лишь 22% опрошенных. Еще 16% опасаются, что человечество лишится способности критически мыслить из-за ИИ.