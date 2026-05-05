Более 2000 мешков мусора и тысячи объявлений убрали трудотрядовцы за апрель в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За месяц подростки из Трудового отряда главы города не только привели в порядок улицы, но и помогли пенсионерам освоить цифровые сервисы, а также поддержали приюты для животных.

В течение апреля в городе работали 17 мобильных бригад. Трудотрядовцы очищали улицы от мусора и незаконной рекламы: с остановок и фонарных столбов снято около 7 тысяч объявлений, собрано 2016 мешков мусора.

Отдельное направление работы — помощь пожилым жителям. В Железнодорожном районе действовала ИТ-образовательная бригада, участники которой обучили компьютерной грамотности 126 пенсионеров. Они освоили базовые навыки работы с онлайн-сервисами — от портала госуслуг и мессенджеров до банковских приложений и записи к врачу.

Заметные результаты принесла и благотворительная акция «Дай лапу, друг». За две недели трудотрядовцы совместно с горожанами собрали более 200 килограммов помощи для животных. В приюты передали корм, пеленки, лежанки, материалы для утепления будок, игрушки и другие необходимые вещи.

Ближайший набор в трудовой отряд на июнь состоится 12 мая в 15:00, сообщает мэрия. Подать заявку можно на официальном сайте проекта, подробная информация доступна также в группе во «ВКонтакте» и по телефону 218−01−21.

