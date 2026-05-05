Сергей Безруков запишет аудиогид для выставки в Пакгаузе Нижнего Новгорода

Известный российский актер Сергей Безруков принял участие в создании аудиогида для предстоящей выставки «Великая Всероссийская», которая пройдет в нижегородском выставочном пространстве «Пакгауз». О своем участии в проекте артист сообщил 5 мая в ходе состоявшейся пресс-конференции, поделились в ИА «Нижний Сейчас».

Выставка, открытие которой запланировано на 29 мая, приурочена к 130-летнему юбилею исторической XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Экспозиция будет доступна для посетителей вплоть до 4 ноября. Помимо основной выставки, в рамках программы запланировано проведение около 20 разнообразных мероприятий.

Сергей Безруков также поделился личными связями с Нижним Новгородом, отметив, что, несмотря на столичную прописку, в его рабочем кабинете находится картина с изображением Волги.

Актер подчеркнул, что его корни уходят в Нижегородскую губернию, упомянув, в частности, своего прадеда Степана, который много лет назад работал извозчиком в Нижнем Новгороде.

Ранее фестиваль моды, дизайна и ремесел прошел в Нижнем Новгороде 19 апреля.