Как мы с женой бросили диван и поехали спасать Туапсе от мазута

Утро. Пляж в Тюменском. Возле него — машины с номерами почти всех регионов юга. Сразу бросается в глаза сильная организация процесса. Лодочная станция превращена в штаб: тут выдают костюмы, сапоги, респираторы, полипропиленовые мешки. Люди в белых защитных комбинезонах маркерами пишут на спинах и на груди свои имена — чтобы звать на помощь в случае чего. Затем все идут собирать черную гальку — она маслянисто блестит у кромки воды. Работаем с шутками-прибаутками.