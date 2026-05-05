Как мы с женой бросили диван и поехали спасать Туапсе от мазута

Мы любим море. До такой степени, что готовы менять уютный вечер с сериалом на резиновые сапоги, респиратор и два километра мазутной гальки. Звучит как плохое приключение? Нет, это лучший майский уик-энд в нашей жизни.
Все началось с соцсетей. После апрельских событий в Туапсе лента была заполнена сообщениями о черных птицах, перепачканных котах, волонтерах в химзащите, мазутных пятнах и дыме до горизонта. И хештэг «Туапсе нужна помощь».
Мы никогда не были волонтерами-профессионалами. Не носились по миру с лозунгом «Спасу всех». Наша гражданская позиция ограничивалась субботниками во дворе и спасением пары бездомных котов. Но тут щелкнуло что-то другое: море, детство. Джубга, Шепси, Агой, Туапсе… Пионерские лагеря, где был счастлив.
— Надо ехать, — сказал я.
— Собираемся, — ответила супруга.
Это было чувством долга перед морем и перед своими лучшими годами.
Тем же вечером мы атаковали строительный гипермаркет. В тележку полетело все: перчатки, дождевики, респираторы, сапоги, влажные салфетки (упаковок десять), защитные костюмы, очки, налобные фонарики и даже каски — мало ли, вдруг упадет камень с прибрежной скалы?
— Мы едем убирать пляжи от нефти или штурмовать Одессу? — спросил я, глядя на тележку.
— Перестраховка, — авторитетно заявила супруга.
Она, кстати, когда-то работала инспектором по охране труда в нефтяной компании. Так что про токсичность паров углеводородов знает лучше любого химика.
Из шкафов выгребли все термобелье, старые джинсы и тряпки. В нашей голове рисовалась картина: стоим по колено в черной жиже, ведрами вычерпываем нефть, вокруг крики чаек и запах конца света.
Реальность, как это часто бывает, оказалась иной.
Перед выездом нашел в соцсетях номер: «Помогите убрать поселок Тюменский, десять километров от Туапсе. Контакт — Андрей». Звоню. На том конце — уставший, но спокойный мужской голос.
— Сколько вас? Нужна комната для расселения?
— Нас двое. Комната не нужна, гостиницу уже забронировали в Небуге.
— Приезжайте. Обеспечим всем. Только работа тяжелая, физическая. Нужны в основном мужчины.
Я сглотнул и посмотрел на супругу. Она, словно услышав мой немой вопрос, ответила:
— Едем, буду помогать хоть на кухне или птиц отмывать.
Утро. Пляж в Тюменском. Возле него — машины с номерами почти всех регионов юга. Сразу бросается в глаза сильная организация процесса. Лодочная станция превращена в штаб: тут выдают костюмы, сапоги, респираторы, полипропиленовые мешки. Люди в белых защитных комбинезонах маркерами пишут на спинах и на груди свои имена — чтобы звать на помощь в случае чего. Затем все идут собирать черную гальку — она маслянисто блестит у кромки воды. Работаем с шутками-прибаутками.
— Поздравляю, теперь мы все нефтяники! — шутит кто-то в грязном комбинезоне.
Все фотографируются, делают «героические» селфи с лопатами.
А море-то чистое! Никакой радужной пленки, никакого запаха гари. Но нефть, к сожалению, разлита на пляже сотнями черных маслянистых пятен и пятнышек. Галька, валуны — как будто кто-то взял гигантскую кисть и сказал: «Нарисую это черным».
Пошла монотонная, но грубая работа. Лопата — мешок — завязать — оттащить в кучу. Потом трактор забирает мешки и грузит в «КамАЗ». А «КамАЗ» увозит все на полигон. Технология простая, как грабли. Но когда этих мешков несколько сотен на два километра пляжей…
Уже через час я понял, что работать в респираторе адски неудобно: все время одышка, лицо мокрое от пота, под защитным комбинезоном — сауна. Древко лопаты почернело от нефти, спина молит о пощаде, а жена собирает крупные камни вручную в мешок, сверкая глазами из-под защитной маски.
— Не вздумай снимать респиратор, — напоминает она.
Волонтеры словно вторили ей и напоминали, что каждые три часа нужно принимать абсорбент, чтобы не отравиться. Его выдавали здесь же, на лодочной станции. Тут же развернули и обеденный стол.
Вокруг нас работали удивительные люди. Вот семья Канищевых из Краснодара. Типичные такие романтики: «Изгиб гитары желтой», горные походы, шутки. Отец семейства, улыбаясь, выгружал очередной черный мешок.
— Здесь собрались лучшие люди страны, — сказал он. С этим и не поспоришь.
Вот студентка Аля из Питера. Прилетела в Сочи, потом на такси — в Туапсе. Никто ее не звал, никто не оплачивал дорогу. Просто увидела пост и сказала: «Лечу». Здесь подружилась с блогершей Настей. Теперь планируют встречаться зимой в Питере. Удивительная вещь: катастрофа сближает лучше любого тимбилдинга.
Сестры Нина и Таня Сайко из Ростова-на-Дону. Волонтеры со стажем: донорствуют, возят гуманитарную помощь на СВО. Теперь вот приехали спасать пляжи от нефти — очень лихо при этом работают лопатами.
Денис и Анастасия из Воронежа. Супруги, которые за десять часов на машине доехали до Тюменского.
— Как узнали, что нужна помощь, сразу сели и поехали, — рассказывает Денис. Он спокойный как удав и мешки ворочает играючи. — Вместо пива и шашлыков на майские решили: будем пляж убирать. Друзья тоже хотели, но у них дети маленькие. Здесь все-таки нефтепродукты.
И так рассуждали многие. «Чем сидеть дома, лучше быть полезным». Мир. Труд. Май. Смешно, но именно так.
Сергей Соловьев, айтишник, — один из главных организаторов волонтеров в Тюменском.
Он приехал первый в конце апреля, когда здесь еще никого не было. С местными жителями организовал штаб. На свои деньги нанимал «КамАЗы» для вывоза гальки. Местные отели открыли номера бесплатно, чтобы люди могли поселиться и помочь в уборке. Привозили еду, медикаменты.
Я смотрел на него и ловил себя на мысли: вот сидит обычный мужик, никаких крыльев за спиной, а в руках у него — целая армия добра. Координация, логистика, поставки. Самоорганизация за три дня.
— В Анапе после шторма все убрали, — говорит Сергей. — Завезли новый песок. И здесь вычистим.
Самый колоритный персонаж — хмурый Андрей, житель поселка Тюменского. Суровый мужчина в старой панамке с загорелым высушенным лицом.
— Отдыхающих не люблю, — честно говорит он. — Приезжают, бутылки бьют на пляже, костры жгут, стены расписывают. Наш поселок маленький, я здесь родился и вырос. А летом шагу ступить некуда.
Но свой край Андрей любит до слез. Именно он написал тот самый пост в группе «Разлив на связи» (возникла еще после анапской катастрофы). Именно он первым встречал, расселял и координировал волонтеров.
Когда я попросил сфотографировать его, усмехнулся:
— Не надо меня снимать, я в розыске. Шутка.
Конечно, не все было радужным. Когда заехали в центральную часть Туапсе, сразу почувствовали запах гари, увидели копоть на дорогах, возле НПЗ пахнет бензином так, что кружится голова. Местные рассказывают: горела целая улица, несколько домов уничтожено. Повезло, что никто не погиб, но десятки семей расселили по пансионатам.
Итак, за несколько дней мы: перелопатили пляж с галькой; поучаствовали в отлове птиц; надышались воздухом с примесью бензина; увидели много порядочных и сильных духом людей.
Кстати, основная масса волонтеров — это девушки и женщины. Хрупкие создания ворочали мешки весом под тридцать кило с черной вонючей маслянистой галькой, которая больше никогда не попадет в море. Они все-таки сделаны из какого-то особого теста. Приятно быть в такой компании.
Что еще показала эта поездка? Когда приходит беда, мы умеем собираться без приказов сверху и увещеваний — и это самое важное. Мы вернулись домой, но чувство, что с нашим народом нам ничего не страшно, осталось навсегда.