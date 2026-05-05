В Ростове‑на‑Дону с 22 по 24 мая состоится федеральная винная ярмарка

По сообщению пресс‑службы Правительства Ростовской области, в рамках эногастрономического проекта Роскачества «Винная ярмарка России» с 22 по 24 мая в Ростове‑на‑Дону состоится федеральная винная ярмарка.
Мероприятие пройдёт на территории парка имени Октябрьской революции (Ростов, Театральная площадь, дом 3). Гости смогут познакомиться с винами со всей страны — от традиционных южных регионов до территорий, нечасто ассоциируемых с виноделием.
В программе фестиваля под открытым небом: дегустации российских вин; выставка фермерской продукции; мастер‑классы; лекции экспертов о выборе качественного вина.
Проект объединит винодельческие предприятия, фермерские хозяйства и ремесленников, создав площадку для прямого диалога между производителями и потребителями.
Олеся Латышева, директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, отметила, что фестиваль способствует формированию осознанной культуры потребления и развитию региональной экономики.
Заместитель губернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко подчеркнула, что ярмарка — важный инструмент продвижения местных производителей и укрепления позиций региона в российском виноделии.
Ростовская область имеет успешный опыт проведения подобных мероприятий: в 2024 году организованная ярмарка стала победителем номинации «Лучшая ярмарка» конкурса «Торговля России» 2025 года (Минпромторг РФ).