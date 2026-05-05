Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Перми подтвердил сговор перевозчиков на торгах

Произошло нарушение закона о конкуренции.

Источник: Комсомольская правда

Апелляционный суд в Перми оставил в силе решение антимонопольной службы по делу о сговоре транспортных компаний.

Ранее Пермское УФАС установило, что компания «Автобан» и предприниматель Кенин А. В. договорились между собой о действиях на торгах, связанных с оказанием услуг для больницы в Нижнем Новгороде. По данным ведомства, участники координировали поведение, чтобы победителем становился тот, кто формально предложит наименьшее снижение цены контракта.

Антимонопольный орган расценил такие действия как нарушение закона о конкуренции. Апелляционная инстанция — Семнадцатый арбитражный апелляционный суд — поддержала эту позицию и согласилась с выводами УФАС.