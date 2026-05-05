Эндокринологи провели выездной прием в селе Бердигестях Якутии

Бригада специалистов Регионального эндокринологического центра Якутской республиканской клинической больницы (РКБ) провела выездной прием жителей села Бердигестях, сообщили в медучреждении. Рабочую поездку организовали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Опытные врачи провели индивидуальные консультации, помогли скорректировать медикаментозное лечение и подобрать эффективные методы лечения с учетом индивидуальных особенностей пациентов. За два дня они обследовали 40 человек.
«Мы провели обучающий семинар для специалистов центральной районной больницы, посвящённый актуальным вопросам диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом. В ходе этой встречи были подробно освещены ключевые направления национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, федерального проекта “Борьба с сахарным диабетом” и регионального проекта “Новая модель эндокринологической службы Республики Саха (Якутия)”», — отметила заведующая Региональным эндокринологическим центром София Семенова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.