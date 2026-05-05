Снежный барс исполнил брачную песню в Саянских горах

Снежный барс, известный зоологам Саяно-Шушенского заповедника под кличкой Опер, исполнил брачную песню, призывая самок к тесному общению.

Источник: "Российская газета"

Снежный барс, известный зоологам Саяно-Шушенского заповедника под кличкой Опер, исполнил брачную песню, призывая самок к тесному общению.

Ирбиса и его серенаду зафиксировали камера и микрофоны фотоловушки на юге Красноярского края. Зверь, похоже, недавно трапезничал, он сыт и вальяжен, ведет себя как хозяин этих мест. Он и есть хозяин — один голос чего стоит.

Сотрудники научного отдела охраняемой территории, где сейчас насчитывается 18 снежных барсов, включая самцов, самок и котят, называют Опера самым харизматичным и «говорливым» представителем группировки ирбисов в этом районе Саян.

По словам специалистов, Опер — доминантная особь. Его поведение становится наиболее выразительным именно в период гона, когда барс борется за внимание самок. В это время он, в частности, активно метит территорию.

В Саяно-Шушенском заповеднике гон у самцов может начинаться уже в декабре и продолжается еще весной. В организме барсов происходят гормональные изменения, возрастает беспокойство, следствием этого становится «повышенная вокализация», отметил старший научный сотрудник заповедника Роман Афанасьев.