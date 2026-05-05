За год экспорт молочной продукции Ставрополья вырос в 10 раз

Молочную продукцию экспортировали на 304 тыс. долларов США.

Предприятия Ставропольского края за первый квартал 2026 года экспортировали в 10 раз больше молочных товаров по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили в правительстве региона. Это способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Подчеркивается, что молочную продукцию экспортировали на 304 тыс. долларов США. Регион осуществляет поставки в Китай, Казахстан, Узбекистан и Южную Осетию.

«Губернатор Владимир Владимиров ставит задачу расширения международного сотрудничества в реализации товаров агропромышленного комплекса и ее переработки. Край обладает значительным потенциалом в производстве молока и молочной продукции, что позволяет работать на внутреннем рынке и развивать экспортное направление. В целом поставки за рубеж продукции АПК и ее переработки на Ставрополье с начала года достигли 122 миллиона долларов США», — рассказал министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

