Утверждён проект планировки территории для Восточного обхода Нижнего Новгорода вблизи деревни Никульское

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в северо-восточном направлении от деревни Никульское Кстовского района городского округа г. Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Документ является неотъемлемой частью материалов, необходимых для реализации строительства автомобильной дороги «Восточный обход города Нижнего Новгорода», и включает в себя реконструкцию участка дороги Афонино — Никульское. Проект реализуется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года и схемой территориального планирования региона.
План Восточного обхода включает в себя три части: первая — это реконструкция существующей автомобильной дороги в границах деревни Никульское, которая позволит соответствовать необходимым требованиям для движения общественного транспорта, вторая — реконструкция участка автомобильной дороги Набережная Гребного канала в районе дома № 459 в слободе Подновье до примыкания улицы Лысогорской и третья — строительство новой дороги, в составе которой планируется двухуровневая развязка с проездом над существующей автомобильной дорогой регионального значения «Нижний Новгород — Кстово».
При подготовке проекта по реконструкции дороги в деревне Никульское специалисты рассмотрели пять возможных вариантов прохождения трассы. Учитывалась необходимость связи населённых пунктов, планируемой жилой застройки, существующих объектов промышленного и коммунального хозяйства. В итоге выбрана оптимальная трасса, которая обеспечит безопасный проезд к планируемому жилищному строительству, промышленным зонам и Нижегородской станции аэрации. Также предусмотрена защита окружающей среды: вдоль жилых домов установят шумозащитные экраны, а ливневые воды будут проходить очистку на специальных сооружениях.
«Для нас важно, что Восточный обход проектируется с учётом интересов местных жителей, не только разгружая трассы, но и защищая деревню от шума и грязи. Система очистки ливневых стоков, шумозащитные экраны, продуманная организация движения — всё это заложено в проект уже на старте. Теперь у нас есть юридическая основа, чтобы двигаться дальше — к проектированию и строительству», — отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Павел Саватеев.
Напомним, что необходимость строительства Восточного обхода вызвана устойчивым ростом интенсивности транспортного потока в направлении «Юг — Север» и высокой загрузкой существующих магистралей, включая федеральные трассы М-7 и Р-158, а также Борские мосты — единственный мостовой переход через Волгу в регионе.