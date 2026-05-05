Юлия Тавризян удостоена почетного звания Заслуженный работник культуры РФ

Указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 4 мая подписал указ о присвоении почетного звания Заслуженный роботник РФ директору Пермской художественной галереи Юлии Тавризян. Высокая награда стала признанием ее 40-летней профессиональной деятельности, личного вклада в сохранение, изучение и популяризацию культурного наследия Прикамья.

За годы работы в Пермской галерее Юлия Тавризян реализовала десятки крупных выставочных проектов федерального и международного уровней, создала разнообразные образовательные и инклюзивные программы. При ее активном участии ведется системная работа по сохранению и развитию коллекции, а также расширяется культурное сотрудничество Пермского края и других регионов России.

Исключительным профессиональным достижением Юлии Тавризян является осуществление переезда Пермской галереи в новое здание, где музейному коллективу удалось сохранить стариые и создать совершенно новые экспозиции.

Юлия Борисовна Тавризян родилась 1 октября 1962 года в Омске. Через семь лет переехала с родителями в Пермь. В 1985 году окончила МГУ, приступила к работе в Пермской галерее. В 2005 году назначена заместителем директора по развитию, с 2011 года — директор ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея».