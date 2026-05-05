В Иванове отремонтируют дорогу по улице Кирякиных

Дорогу по улице Кирякиных в Иванове приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном правительстве.
Длина этой улицы — 610 м. Там заменят покрытие проезжей части, сделают искусственные неровности, смонтируют дорожные знаки и нанесут разметку. Также специалисты установят бортовые камни, обновят тротуары, обустроят парковки и засеют газоны. Сейчас они уже завершили укладку выравнивающего слоя асфальта. Выполнить все работы должны к 31 июля 2026 года.
Всего за этот год в Иванове планируют привести в порядок 40 участков улично-дорожной сети, включая переходящие объекты 2025-го. Их общая протяженность составляет 25,5 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.