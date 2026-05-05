Скорость ограничили у Ждановского из-за подтопления подъезда к Нижнему Новгороду

Скорость движения временно ограничили у поселка Ждановский из-за подтопления Восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта.
Подтопления части трассы произошло из-за нарушения собственниками прилегающих территорий мелиоративной системы. Из-за этого автомобилистам нужно соблюдать ограничение скорости в 50 км/час.
На дороге установлены предупреждающие знаки. Специалисты Главного управления автодорог и собственники участка отводят воду и ликвидируют подтопление. Нижегородских водителей просят быть внимательными и соблюдать временный скоростной режим.
Напомним, проезд транспорта ограничен на Звездинке в Нижнем Новгороде с 1 мая.