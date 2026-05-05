В Нижнем Тагиле отменили «Бессмертный полк» и парад Победы

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая, УралПолит.Ru. Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» отменили в Нижнем Тагиле. Информацию об этом журналистам подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Источник: УралПолит.Ru

«В целях безопасности мы вынуждены были отказаться от двух мероприятий с массовым скоплением людей: прохождение военной техники и военнослужащих и шествие “Бессмертного полка”», — приводит «КП-Екатеринбург» слова представителей мэрии.

В результате акция пройдет в онлайн-режиме: на большом экране в центре города покажут фотографии погибших во время Великой Отечественной войны героев. В администрации также добавили, что праздничного концерта в Нижнем Тагиле запланировано не было. При этом акции памяти, возложение цветов, фейерверк и культурные мероприятия состоятся в полном объеме.

Напомним, «Бессмертный полк» должен пройти в свердловских городах трудовой доблести: Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Однако пока неизвестно, отменят ли в этих муниципалитетах акцию так же, как в Нижнем Тагиле.