В 2026 году в Марий Эл обновят не менее 260 километров автодорог

Не менее 260 км автомобильных дорог в Республике Марий Эл обновят в этом году. Ремонт трасс проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
В частности, специалисты приведут в порядок 2 км автодороги на подъезде к селу Кокшайск. Там уже установили предупреждающие знаки и информационный щит со всеми сведениями о предстоящих работах. Этот проект должны завершить к июню 2026 года.
А в Йошкар-Оле обновят три улицы. В планах отремонтировать 3,3 км улицы Карла Маркса, 0,5 км улицы Демьяна Бедного и 1 км Воскресенского проспекта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.