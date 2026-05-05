С жителя Самары по ошибке взыскали 1,7 млн рублей за долги красноярца

Приставы приняли самарца за должника из Красноярска и списали с его счетов 1,7 млн рублей. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в начале 2026 года из-за совпадения фамилии, имени, отчества и даты рождения к мужчине применили меры принудительного взыскания, хотя он не имеет отношения к задолженности.
После обращения самарца прокуратура провела проверку, которая подтвердила факт ошибочного списания средств.
Как уточнили в надзорном органе, подобная ситуация уже происходила ранее. Тогда деньги мужчине вернули, а его самого внесли в реестр ошибочно идентифицированных должников, чтобы избежать повторения.
В этот раз незаконно удержанные 1,7 млн рублей также вернули в полном объеме.
Руководителю краевого Управления ФССП внесено представление об устранении нарушений, его рассмотрение находится на контроле прокуратуры.
