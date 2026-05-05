Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С жителя Самары по ошибке взыскали 1,7 млн рублей за долги красноярца

Приставы приняли самарца за должника из Красноярска и списали с его счетов 1,7 млн рублей.

Приставы приняли самарца за должника из Красноярска и списали с его счетов 1,7 млн рублей. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в начале 2026 года из-за совпадения фамилии, имени, отчества и даты рождения к мужчине применили меры принудительного взыскания, хотя он не имеет отношения к задолженности.

После обращения самарца прокуратура провела проверку, которая подтвердила факт ошибочного списания средств.

Как уточнили в надзорном органе, подобная ситуация уже происходила ранее. Тогда деньги мужчине вернули, а его самого внесли в реестр ошибочно идентифицированных должников, чтобы избежать повторения.

В этот раз незаконно удержанные 1,7 млн рублей также вернули в полном объеме.

Руководителю краевого Управления ФССП внесено представление об устранении нарушений, его рассмотрение находится на контроле прокуратуры.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.