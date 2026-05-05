Создан сбалансированный алюминиевый сплав для литья сложных деталей

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российские материаловеды разработали и запатентовали новый алюминиевый сплав, который обладает оптимальным балансом прочности и теплопроводности для его использования в качестве основы для сложных литых деталей, а также систем теплоотвода для компактной электроники. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.
«Сложность разработки подобного материала заключается в том, что литейные сплавы обычно содержат большое количество добавок, которые снижают теплопроводность. В нашем сплаве литейные свойства обеспечивают кальций и цинк, которые практически не влияют на способность алюминия отводить тепло», — пояснил директор инжинирингового центра литейных технологий и материалов НИТУ МИСИС Андрей Колтыгин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают исследователи, в последние годы материаловеды со всего мира работают над созданием сплавов и материалов, которые бы одновременно хорошо поддавались литью и обладали высокой теплопроводностью. Подобные характеристики особенно важны для создания различных охлаждающих систем электроники, а также различных сложно устроенных деталей автомобилей и прочих транспортных средств.
Существующие сплавы плохо подходят для решения этих задач, так как часто они обладают или низкой теплопроводностью, или плохо поддаются литью, или же отличаются низкой прочностью. Российские ученые выяснили, что один из таких материалов, сплав алюминия с добавками цинка и кальция, можно сделать достаточно прочным и при этом сохранить его высокую теплопроводность, если добавить в него небольшие количества еще двух металлов.
«Чтобы решить эту проблему, мы добавили в сплав небольшое количество скандия и циркония — элементов, способных увеличивать прочность материала без снижения теплопроводности. В ходе эксперимента мы варьировали их соотношение и изучали, как это влияет на свойства материала», — добавила аспирантка НИТУ МИСИС Анастасия Лыскович, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черников, данные опыты помогли ученым подобрать оптимальные доли скандия и циркония, при которых сплав приобрел оптимальные свойства для того, чтобы он мог одновременно эффективно отводить тепло и выдерживать механические нагрузки. Это позволяет применять его для изготовления сложных деталей путем литья, а также для разработки систем теплоотвода для электронных устройств, силовых установок и транспортной отрасли, подытожили ученые.