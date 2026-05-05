В Азовском море прижился завезенный из Атлантики краб

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Новый вид краба, характерный для Атлантики, успешно прижился в Азовском море, куда он, вероятно, был завезен в балластных водах морских судов. Это подтвердили результаты исследования, проведенного специалистами Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ) и Института океанологии имени П. П. Ширшова, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Группа исследователей идентифицировала новый для Азовского моря вид крабов — плоскоспинный грязевой краб Eurypanopeus depressus, ранее известный только у американских берегов Атлантического океана и в западной части Черного моря», — отметили в пресс-службе.
Первые экземпляры этого вида были обнаружены учеными еще в 2019 году в районе Керченского пролива, но на детальное изучение «пришельца» ушло более пяти лет. Специалисты провели генетический анализ отловленных особей, установили места обитания, описали предполагаемые пути проникновения и дальнейшего распространения, а также роль краба в местных сообществах и его значение для региона. Полевые исследования охватили прибрежные акватории Караларского парка, Казантипского природного заповедника, Керченского пролива в районе Аршинцевской косы и Таманского залива. Результаты работы опубликованы в «Российском журнале биологических инвазий».
«Естественное расселение Eurypanopeus depressus из западной части Черного моря с морскими течениями маловероятно. Скорее всего, вид-вселенец оказался в Азовском море с балластными водами, а начальной точкой его проникновения является Керченский пролив — район интенсивного судоходства и скопления на перегрузочном рейде крупно- и малотоннажных судов», — рассказал старший научный сотрудник отдела экологии бентоса ИнБЮМ Виталий Тимофеев.
Eurypanopeus depressus ведет скрытный образ жизни, спасаясь от хищников в хорошо защищенных убежищах. В Азовском море обитает среди скоплений мидий, прикрепленных к прибрежным скалам и крупным валунам, а также на биогенных рифах, построенных серпулидными рифообразующими червями. Ширина панциря самцов варьирует от 9,7 до 34,8 мм, самок — 12,0−28,6 мм. Грязевой краб является всеядным видом.
«Пока рано говорить о репродуктивном потенциале этого вида в Азовском море, так как требуется дальнейшее изучение вопроса с наблюдениями в разные сезоны. Можно лишь заключить, что в сентябре в районе исследования, как и в западной части Черного моря, наблюдается сопоставимо высокая доля икроносных самок (41% — Черное море и 57% — Азовское), что свидетельствует о возможности формирования самовоспроизводящейся популяции этого вида в Азовском море», — отметил Тимофеев.