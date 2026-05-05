На «Нимфе» Брахерта в Светлогорске заделают трещины и уберут коррозию

К знаменитой скульптуре на побережье приковано внимание.

Источник: Комсомольская правда

Трещины, образовавшиеся на «Нимфе» Германа Брахерта в Светлогорске, заделают. Решение принято на выездном совещании при участии руководителя Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгения Маслова. Ранее на повреждения скульптуры и вандальные рисунки жаловались местные жители и туристы.

«Вандальные рисунки удалены силами коммунальных служб. Микротрещины и поражения от коррозии имеют место», — прокомментировали специалисты.

Решено в скором времени провести противоаварийные работы по трещинам и коррозии. Займутся ими реставраторы во главе с мастером Олегом Турком-Задунайским. В качестве помощников могут привлечь магистрантов направления «Реставрация» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Работы планируют завершить «уже к лету; может, чуть позже».