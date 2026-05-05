В Ставрополе спасли младенца с болезнью, которая встречается раз на десять тысяч

Операцию сделали в перинатальном центре, маму с ребенком выписали.

Источник: Комсомольская правда

В Ставрополе спасли младенца с редким заболеванием, которое встречается раз на десять тысяч новорожденных. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ», ссылаясь на блог министра здравоохранения региона Юрия Литвинова.

В краевом перинатальном центре прооперировали новорожденного. Специалисты обнаружили у малыша дупликационную кисту кишечника еще до родов. Хирургическое вмешательство запланировали заранее. Операция прошла успешно.

Редкий порок может привести к кишечной непроходимости. Он встречается всего у одного из десяти тысяч младенцев, объяснили медики.

Ребенка вместе с мамой уже выписали. Осложнений после операции нет.

