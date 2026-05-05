Синоптик рассказал, задержатся ли майские холода в Москве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Прохладная погода, ожидаемая в Москве к праздникам, может задержаться и на следующую неделю, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Синоптик напомнил, что в столице с 8 мая начнется похолодание, температура снизится до 15−17 градусов тепла.
«По предварительным данным, которые будут уточняться, не исключено, что холода в Москве задержатся и на следующей неделе, поэтому некоторые СМИ поторопились, назвав этот май летним», — рассказал Голубев.