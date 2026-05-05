Жителей Башкирии приглашают принять участие в «Бессмертном полку» онлайн

В этом году году традиционного очного шествия «Бессмертного полка» в Уфе и городах Башкирии не будет. Акция полностью переведена в онлайн-формат и другие альтернативные формы из соображений безопасности, напомнил Глава республики Радий Хабиров и призвал жителей региона принять участие в онлайн-шествии.
Оно начнется 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru Однако регистрация на акцию уже завершается завтра, 6 мая, так как модераторы должны успеть проверить все поданные заявки, чтобы не допустить провокаций и фальсификаций истории.
Подать заявку можно:
- на сайте 2026.polkrf.ru
- в приложениях: ВКонтакте; Одноклассники; МАКС.
«Хранить память о подвигах наших героев, передавать ее следующим поколениям — наш священный долг. “Бессмертный полк” — еще одна возможность низко поклониться защитникам нашего Отечества. Присоединяйтесь», — подчеркнул Радий Хабиров.