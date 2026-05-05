В Пермском крае растёт скрытая безработица

Скрытая безработица растёт в Пермском крае, сообщает «Новый компаньон».
Работодатели всё чаще урезают часы вместо того, чтобы сокращать штат, рассказала «Новому компаньону» старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова. По её словам, на начало 2026 года Прикамье было в числе лидеров по доле сотрудников, переведённых на неполный день или неделю — около 20% работников крупных компаний.
Особенно заметно это на заводах и в отраслях, зависящих от госзаказов. Парадокс в том, что статистическая безработица остаётся рекордно низкой — после кадрового голода 2022−2024 годов предприятия не готовы расставаться с людьми. Основатель агентства Sold Out Ольга Захарова добавила, что и сотрудники стали соглашаться на меньшие зарплаты за тот же объём работы.
В Министерстве труда Пермского края заявили, что предпосылок роста социальной напряжённости нет. Количество работников, попавших под сокращение, не превышает 0,2% от всех занятых в регионе. Хотя при этом на портале «Работа России» — более 20 тысяч свободных вакансий.