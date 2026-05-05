Суд в Нижегородской области рассмотрит уголовное дело судьи из Мордовии

В Починковский районный суд Нижегородской области направлено уголовное дело, касающееся судьи Краснослободского районного суда Мордовии. Ему предъявлены обвинения по статье 305, части 1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за вынесение заведомо неправосудного приговора. О дате рассмотрения дела пока не сообщается, согласно информации, полученной от представителей суда Нижегородской области.