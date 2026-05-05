Суд в Нижегородской области рассмотрит уголовное дело судьи из Мордовии

В Починковский районный суд Нижегородской области направлено уголовное дело, касающееся судьи Краснослободского районного суда Мордовии. Ему предъявлены обвинения по статье 305, части 1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за вынесение заведомо неправосудного приговора. О дате рассмотрения дела пока не сообщается, согласно информации, полученной от представителей суда Нижегородской области.
По версии следствия, судья допустил нарушение, назначив наказание ниже установленного минимума гражданину, чье дело рассматривалось по статье 264, части 4, пункту «а» УК РФ. Данная статья касается нарушения правил дорожного движения, совершенного водителем в состоянии опьянения, и повлекшего за собой человеческую гибель.
Предполагается, что судья, применив положения статьи 64 УК РФ, назначил подсудимому два года лишения свободы в колонии-поселении, основываясь на личной просьбе других судей, а не на действующем законодательстве.
