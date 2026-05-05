Более 800 деревьев и кустарников высадят в Нижнем Новгороде

До конца мая на городских улицах и площадях появятся десятилетние клены, липы и хвойные растения.

В Нижнем Новгороде продолжается масштабное озеленение улиц и скверов. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Max-канале.

В Большом сквере на площади Минина уже высадили клены, а на одноименной улице добавили новые липы. Для лучшей приживаемости специалисты используют крупномеры высотой до 4 метров с закрытой корневой системой. Новые насаждения также адаптируются на площади Маркина, где помимо кленов высаживают иргу, горные сосны, иву и сирень.

Всего до конца мая в разных районах города планируется высадить более 450 деревьев и около 400 кустарников. За состоянием растений будут следить городские службы; в случае, если саженцы не приживутся, подрядчик обязан заменить их по гарантии.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства.