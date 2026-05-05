В Троицке началась рекультивация 15 гектаров городской свалки

«Опыт по рекультивации челябинской городской свалки — на тот момент самой большой городской свалки в Европе — в 2021 году был признан лучшим экологическим проектом России, — пояснил первый замминистра Сергей Лавров. — Позже по тем же технологиям в 2024 году мы рекультивировали крупные свалки в Магнитогорске и Златоусте. Теперь на всех этих участках просто зеленые холмы. Очередь за Троицком».