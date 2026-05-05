В Троицке началась рекультивация 15 гектаров городской свалки

«Опыт по рекультивации челябинской городской свалки — на тот момент самой большой городской свалки в Европе — в 2021 году был признан лучшим экологическим проектом России, — пояснил первый замминистра Сергей Лавров. — Позже по тем же технологиям в 2024 году мы рекультивировали крупные свалки в Магнитогорске и Златоусте. Теперь на всех этих участках просто зеленые холмы. Очередь за Троицком».
Во время рекультивации «тело» свалки будет укрыто девятью защитными слоями из уплотненного грунта, геотекстилей разной плотности, щебня, песка и бентонитового мата. Поверх этого слоеного пирога будет помещена плодородная почва, которую засеют газонной травой. Работы в рамках регионального проекта «Чистый регион-74» выполняет компания, которая уже имеет опыт рекультивации свалок в Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях.
Справка «РГ»
Свалка вблизи Южного промышленного узла эксплуатировалась более 40 лет и была официально закрыта постановлением администрации Троицкого городского округа в конце 2020 года. Объем отходов — более 760 тысяч кубических метров. Это четвертый по размерам объект накопленного вреда в регионе после свалок в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Для сравнения: на челябинской, которая эксплуатировалась более 70 лет, захоронено более 17 миллионов кубометров отходов.