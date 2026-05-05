В Хабаровском крае тлеющую свалку тушили через суд

В Хабаровском крае в посёлке Солнечный на площадке временного накопления твёрдых коммунальных отходов было зафиксировано возгорание, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Проверка показала, что отходы тлели длительное время. Руководителю компании, обслуживающей площадку, было внесено представление с требованием устранить нарушения, однако меры своевременно приняты не были.
В связи с бездействием, которое продолжалось более четырёх месяцев, природоохранный прокурор обратился в суд с требованием ликвидировать возгорание. В итоге компания устранила очаг полностью.
Кроме того, за нарушения природоохранного законодательства в отношении должностного лица возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. По части из них уже приняты решения о привлечении к ответственности.
Общая сумма штрафов превысила 790 тысяч рублей. Их оплата остаётся на контроле природоохранной прокуратуры.