Аферисты обманывают ветеранов ВОВ под видом работников Соцфонда

По данным комитета, аферисты звонят ветеранам и представляются сотрудниками фонда, Минтруда или соцзащиты, и под предлогом оформления праздничных выплат пытаются выманить данные банковских карт. Ветерану также могут прислать ссылку якобы для получения медали, перейдя по которой он теряет свои персональные данные.