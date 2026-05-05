Калининградцев предупреждают об ограничении работы мобильного интернета

Калининградцев предупреждают о временных ограничениях в работе мобильного интернета. Местным жителям приходят смс-уведомления от операторов связи. Проблемы в работе мобильного интернета заметили в центре города и других районах. Перебои возникают у абонентов нескольких операторов связи одновременно.
В пресс-службе регионального правительства рассказали, что ухудшения в работе мобильной связи и интернета возможны в связи с обеспечением безопасности в праздничные дни. «В период до 9 мая включительно жители и гости региона могут столкнуться с временными ограничениями в работе мобильной связи и мобильного интернета. Не исключены перебои в работе банковских терминалов, необходимо заранее спланировать необходимые операции (например, снятие наличных для совершения покупок во время ограничений работы связи)», — говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на министерстве цифровых технологий и связи региона. Власти рекомендуют заранее предусмотреть свои маршруты и планы.
О возможных ограничениях работы мобильного интернета также предупреждают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других городах. Операторы связи сообщают жителям, что такие меры вводят в связи с проведением праздничных мероприятий. Перебои в работе мобильного интернета возможны с 5 по 9 мая.