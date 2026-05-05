Калининградцев предупреждают об ограничении работы мобильного интернета

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что ухудшения в работе мобильной связи и интернета возможны в связи с обеспечением безопасности в праздничные дни. «В период до 9 мая включительно жители и гости региона могут столкнуться с временными ограничениями в работе мобильной связи и мобильного интернета. Не исключены перебои в работе банковских терминалов, необходимо заранее спланировать необходимые операции (например, снятие наличных для совершения покупок во время ограничений работы связи)», — говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на министерстве цифровых технологий и связи региона. Власти рекомендуют заранее предусмотреть свои маршруты и планы.