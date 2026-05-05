Мэрия ищет подрядчика для благоустройства сквера на ул. Фрунзе

В рамках благоустройства планируется установка малых архитектурных форм, устройство покрытий, а также озеленение территории. В случае повреждения или гибели растений подрядчик будет обязан заменить их за свой счёт. Как сообщает администрация в своём телеграм-канале, необходимо поставить 10 скамеек с урнами вдоль обновлённой тропинки, подключить 22 фонаря, а также обеспечить качели декоративной подсветкой.