Кадровый центр Калининградской области трудоустроил каждого второго обратившегося участника СВО

С начала 2026 года в Кадровый центр Калининградской области обратились 64 участника специальной военной операции. Трудоустроить удалось 32 человека — то есть каждого второго. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда работу нашли только 9 бойцов, показатель вырос в три с лишним раза.
Участники СВО заняли вакансии инженера метрологии, мастера, оператора станков с программным управлением, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ и другие. Среди работодателей — крупные предприятия региона: «Автотор», «Янтарьэнергосбыт», ГП КО «Водоканал», «Аванпорт».
Число обратившихся также выросло — с 33 в прошлом году до 64 в этом, то есть вдвое. В кадровом центре это связывают с повышением информированности о мерах поддержки и ростом числа работодателей, которые приходят с вакансиями.
Директор Кадрового центра Сергей Гуряков отметил, что время трудоустройства участников сократилось и теперь составляет чуть больше двух месяцев. «Это стало возможным благодаря комплексному подходу: оптимизации документооборота, расширению банка вакансий и индивидуальному сопровождению каждого кандидата. Наша задача — не просто помочь найти работу, а обеспечить стабильное трудоустройство с достойными условиями», — подчеркнул он.
Кадровый центр оказывает приоритетную поддержку участникам СВО и членам их семей: помогает с профориентацией, переобучением, трудоустройством и адаптацией к мирной жизни.