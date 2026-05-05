Крымский бизнес приглашают на вебинар об оптимизации транспортных потоков

Экспортеров Республики Крым приглашают принять участие в вебинаре «Оптимизация транспортных потоков: как снизить затраты на перевозку сырья и крупногабаритного оборудования», сообщили в министерстве экономического развития региона. Такая возможность доступна при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Участники мероприятия обсудят поставки оборудования, запчастей и сырья из Китая, стран Евросоюза и Африки, действующие каналы импорта и экспорта, маршруты через порты Новороссийск и Роттердам, а также альтернативные логистические решения. Онлайн-встреча состоится 7 мая в 11:00 на платформе Российского экспортного центра. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Подробную информацию можно уточнить у специалистов Южного регионального Центра поддержки экспорта по телефону +7 (978) 990−79−24.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.