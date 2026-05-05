Арбитраж определил подсудность по спору «Новомета» с нефтегазовой компанией из-за 56,9 млн рублей

Группа «Новомет» — один из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти, также оказывает сервисные услуги. До февраля 2022 года около 50% продукции «Новомета» поставлялось на экспорт. До весны прошлого года АО «Новомет-Пермь» владели отец и сын Олег и Максим Перельманы, а также ряд топ-менеджеров компании. Еще 30,76% принадлежало «Роснано», а 19,34% — инвестфондам Russia Partners и Baring Vostok. В апреле 2024 года стало известно, что акции были консолидированы у структур, близких к гендиректору АО и промышленной группе «Конар». Позже Максим Перельман покинул должность руководителя «Новомет-Пермь» и посты в других юрлицах, связанных с «Новометом».