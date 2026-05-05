Последний рывок? В Волгограде битумизировали перекрытый путепровод на Тулака

Ранее на ул. Базисной уже был произведён демонтаж старого асфальта, обустроены межблочные и деформационные швы. Уложен новый бетонный слой. Одновременно с проезжей частью вторая жизнь вдыхается специалистами и в тротуар. Здесь также было демонтировано основание и уложены новые плиты. Вскоре здесь должна начаться гидроизоляция. По её завершению специалисты смогут приступить к укладке асфальта и установке ограждения.