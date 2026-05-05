Из-за ремонта путей в Литве в Калининград опаздывает московский поезд

На Южный вокзал состав должен прибыть примерно на 2 часа позже графика.

Источник: Клопс.ru

Пассажирский поезд № 147 Москва — Калининград идёт с задержкой из-за ремонта путей на Литовской железной дороге. Об этом пресс-служба РЖД сообщает во вторник, 5 мая.

На станцию Чернышевское состав пришёл на 2 часа 32 минуты позже. На Южном вокзале его ждут примерно с двухчасовым отставанием. Остальные поезда в Калининградскую области и из неё идут по расписанию.

Актуальную информацию о движении поездов публикуют в приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте компании. Уточнить данные можно по телефону центра поддержки клиентов: 8−800−775−00−00. Звонок по России бесплатный.

В Литве после воскресной аварии заговорили о критическом состоянии железнодорожной инфраструктуры. Местный профсоюз обвинил власти в том, что они слишком поздно занялись модернизацией путей.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше