Федеральную трассу из Крыма в Херсонскую область обновят к концу июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Ремонт 53-го км федеральной трассы М-17 «Херсон — Джанкой — Феодосия — Керчь», которая соединяет Херсонскую область с Крымом, завершен на 85%. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

Источник: Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

«К ремонту приступили осенью 2025 года. Сейчас дорожные работы выполнены на 85%. Покрытие стало заметно лучше, что видно невооруженным глазом», — написал Сальдо в своем канале в МАКС.

Он отметил, что год назад на 53-км участке дороги от Великих Копаней до района Бабенки Второй полотно было сильно изношено и требовало серьезного обновления, которого не было со времен Советского Союза.

По словам Сальдо, для жителей Скадовского, Голопристанского, Чаплинского и Каланчакского округов ремонт очень важен.

«Теперь дорога станет удобнее и безопаснее. Быстрее пойдут грузы, проще будет добираться людям, в том числе из Крыма», — пояснил губернатор.

Он добавил, что обновление трассы идет с опережением графика. Изначально планировали завершить ремонт к концу этого года, а теперь — до конца июня.

Ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область стартовал в августе 2025 года. По словам зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, при работах специалисты применяли передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше