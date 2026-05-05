Федеральную трассу из Крыма в Херсонскую область обновят к концу июня

«К ремонту приступили осенью 2025 года. Сейчас дорожные работы выполнены на 85%. Покрытие стало заметно лучше, что видно невооруженным глазом», — написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Он отметил, что год назад на 53-км участке дороги от Великих Копаней до района Бабенки Второй полотно было сильно изношено и требовало серьезного обновления, которого не было со времен Советского Союза.
По словам Сальдо, для жителей Скадовского, Голопристанского, Чаплинского и Каланчакского округов ремонт очень важен.
«Теперь дорога станет удобнее и безопаснее. Быстрее пойдут грузы, проще будет добираться людям, в том числе из Крыма», — пояснил губернатор.
Он добавил, что обновление трассы идет с опережением графика. Изначально планировали завершить ремонт к концу этого года, а теперь — до конца июня.
Ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область стартовал в августе 2025 года. По словам зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, при работах специалисты применяли передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.