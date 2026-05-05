На востоке Красноярского края все готово к началу посевной

Губернатор края Михаил Котюков посетил с рабочим визитом Канский муниципальный округ. Глава региона провел встречу с руководителями основных сельхозпредприятий территории. Аграрии доложили Михаилу Котюкову о полной обеспеченности семенами зерновых и зернобобовых. С сельхозпроизводителями глава региона также обсудил перспективы развития отрасли. «Встретился с руководителями ключевых предприятий. К началу посевной все готово, остались последние дни для подготовки почвы. Планируется, что на следующей неделе начнется сев», — подвел итоги встречи Михаил Котюков. По итогам 2025 года сельхозпроизводители Канского муниципального округа собрали 99,9 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. По сравнению с результатами 2024 года рост составил 47%. Урожайность выросла с 15 до 21,5 центнера с гектара. В 2025 году на поддержку агропромышленного комплекса Канского муниципального округа было направлено 300 миллионов рублей. Около 80% из них — средства регионального бюджета.