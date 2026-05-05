Съел цветок — жди беды? Эксперт Ильяшенко предупредила о спазмах от сирени

Майские дни всегда наполнены ароматом сирени. Те, кто верит народным приметам, с энтузиазмом ищут цветки с пятью лепестками. Считается, что «пятилистники» исполняют желания. Вот только их обязательно нужно при этом съесть.
Чаще в такую игру пускаются дети. А взрослые будто бы не видят ничего опасного: наивная шалость. Как бы не так! Эксперты предупреждают: цветки содержат гликозид сирингин, который в больших дозах может вызвать отравление, спазмы желудка, особенно у людей с почечной недостаточностью. И всё-таки, сирень — друг или враг? Rostov.aif.ru выяснял это вместе экспертом Донского филиала ЦОК АПК, начальником отдела защиты растений Анной Ильяшенко.
Аромат весны.
Без сирени невозможно представить ни первое, ни девятое мая, ни саму весну. Этот кустарник стал классическим символом любви, свежести и чистоты. Его воспевали Блок, Бунин и Пастернак. Растение каждый год дарит нежность и неповторимый аромат.
Считается, что дикие виды сирени из Персии в Европу привёз посол, после чего кустарник стал украшением королевских садов и парков знати. В Россию его завёз Петр Первый, полюбивший растение во время зарубежных поездок. Сирень прижилась в дворянских усадьбах, а затем распространилась повсеместно, отлично адаптируясь как к диким условиям, так и к городской среде.
О происхождении кустарника сложено множество преданий. Например, греческая легенда рассказывает о боге Пане и нимфе Сиринге, которая превратилась в куст, спасаясь от преследования. На Востоке соцветия называют лисьим хвостом за их пушистость. Само название растения связано со словом трубочка, так как форма цветков напоминает мелкие дудочки, а из стволов в старину делали музыкальные инструменты.
Как пояснила Анна Ильяшенко, сирень относится к семейству маслиновых. В роду около тридцати видов. Куст состоит из множества стволов и достигает восьми метров в высоту. Растение хорошо развивается на солнце и в полутени, хотя в тени цветёт слабее. Заболоченные участки для него губительны. Лучше всего подходят плодородные суглинки.
Как правильно сажать сирень на участке?
Высаживать кусты лучше с конца июля по сентябрь. Яму готовят размером 60×60 сантиметров и заполняют компостом или перегноем. Между саженцами оставляют от двух до четырёх метров. Начиная со второго года цветения, весной вносят азот, в период цветения добавляют органику, а осенью подкармливают калием и фосфором.
«Сажать сирень рядом с плодовыми деревьями и ягодами не стоит. Корневые системы конкурируют за питание», — предупреждает специалист.
Многие считают, что сирень растёт сама по себе и не требует внимания. Это ошибочное мнение. Сортовым гибридам до распускания бутонов дают комплексные минеральные удобрения. После цветения почву удобряют перепревшим компостом или фосфорно-калийной смесью. Азот во второй половине сезона исключают, иначе куст начнёт жировать в ущерб будущим цветам. Весной рекомендуется профилактическая обработка медьсодержащими препаратами.
Традиция ломать ветки, предупреждает эксперт в области защиты растений, наносит кустарнику вред. В раны проникают грибки и бактерии, а на месте слома вырастает сухая ветка. В этом случае обрезку проводят острым и чистым секатором. Срез делают под углом сорок пять градусов, отступая от почки или развилки пять или десять миллиметров.
Живёт до 100 лет?
Вокруг сирени в обывательской среде ходит немало мифов. Первый — кустарник живёт до 100 лет. Но это, к сожалению, не совсем так.
«При грамотном уходе сирень действительно радует глаз много десятилетий. Взрослым кустам старше пяти лет раз в три года вырезают до основания два или три старых скелетных побега. Это запускает процесс омоложения. Обязательно удаляют отцветшие кисти сразу после цветения. Иначе растение потратит силы на семена, и на следующий год бутонов почти не будет», — рекомендует эксперт Ильяшенко.
Весной до набухания почек проводят формирующую обрезку, а в течение сезона убирают сухие и больные ветви. Поливать сирень нужно обязательно, несмотря на нелюбовь к застою воды. В засуху и во время бутонизации взрослому кусту дают от двадцати до тридцати литров воды под корень раз в десять дней.
Во второй половине лета полив прекращают, чтобы не стимулировать рост молодых почек перед зимовкой.
Почему опасно употреблять в пищу цветки сирени?
По поводу съедобности и лечебных свойств тоже ходят мифы. Поверье о цветках с нечётным числом лепестков, приносящих удачу после поедания, относится к суевериям. Цветки сирени считаются условно съедобными. В некоторых странах их используют в качестве пряности или для украшения десертов. Вкус у них горьковатый. Но от одного цветочка, скорее всего, ничего не будет. А если их много…
«Сирень содержит гликозид сирингин, который в больших дозах может вызвать отравление, спазмы желудка, особенно у людей с почечной недостаточностью, хронической болезнью почек, желудочно-кишечными заболеваниями. Поэтому один цветик — ладно, а больше — рисковать не стоит», — подчёркивает Анна Ильяшенко.
И добавляет: с давних пор сирень считалась природным оберегом, преобразующим негативные вибрации в положительные. Особенно белая.
«Говорят, создаёт спокойствие, притягивает душевное равновесие, несёт благополучие в дом, действует как защитный барьер от всякого зла. Но что касается мистических свойств, то они наукой не доказаны», — говорит эксперт.
Но с тем, что вид цветущей сирени дарит радость, не поспоришь. Кустарник по праву ценили художники и императоры. Композитор Сергей Рахманинов, например, считал её «царицей души», талисманом удачи и посвятил ей романс «Сирень». Главное, не забывать о соблюдении нехитрых правил, и тогда пышный кустарник будет способен наполнить сад волшебным ароматом и создать неповторимую атмосферу.