Калининградка сняла плывущую по Преголе косулю и получила хейт в соцсетях (видео)

Эксперт объяснил, почему комментаторы не правы.

Источник: Клопс.ru

У Парадной набережной в Калининграде заметили спокойно плывущую по Преголе косулю. Об этом «Клопс» рассказала очевидица Ольга Волнистая, добавив, что соцсети неоднозначно отреагировали на её пост о неожиданной встрече.

Ольга с мужем гуляла утром в воскресенье, 3 мая. К супругам подошёл мужчина, показал пальцем на воду и сказал: «Смотрите!».

Увидев плывущую косулю, Ольга запереживала и стала думать, куда можно обратиться за помощью. Но позже она поняла, что животное движется целенаправленно и спокойно пересекает реку.

«Она плыла туда, где нет людей, собак и транспорта. Я успокоилась, когда увидела, что косуля подплывает к берегу. Мы спокойно пошли дальше», — рассказывает собеседница «Клопс».

Ольга опубликовала ролик в соцсети, и на женщину обрушился хейт. Люди стали писать, что она безразлично отнеслась к животному, которое нужно было обязательно вызволить из воды.

«Спасать её не надо».

Председатель общества охотников Калининградской области Олег Белкин считает, что на видео самец косули, которого, скорее всего, вытеснили с привычной территории — из камышей. По его словам, животное могло оказаться в воде, испугавшись людей или собак.

«Косуля подплывёт к берегу и выйдет. Ничего страшного нет, — объясняет эксперт. — Спасать её не надо, потому что, во-первых, она может нанести травму человеку, так как это достаточно сильные животные. Во-вторых, они слабо стрессоустойчивы. Если косулю вытаскивать, у неё может остановиться сердце».

По словам специалиста, при подобных ситуациях лучше наблюдать за животным со стороны и при необходимости сообщить в экстренные службы по номеру 112.

