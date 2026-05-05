Нижегородцам рассказали подробности строительства метро на улице Горького

Плита для монтажа тоннелепроходческих щитов на будущей станции метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде практически готова, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
На стройплощадке за тупиками станции велась непрерывная заливка бетонной смеси в заранее подготовленный металлический каркас лотка. Для этого заранее в течение двух недель на площадке 70 на 21,6 метров «вязали» конструкцию, на которую ушло 123 тонны металла.
«Всего рабочие залили 700 кубических метров, а это более 70 бетоновозов», — рассказали специалисты.
После того, как бетон наберёт прочность, начнутся работы по монтажу металлических конструкций ложа и направляющих путей для тоннелепроходческих щитов.
Ранее жителям Нижнего Новгорода представили схему тоннелей метро под улицей Максима Горького.